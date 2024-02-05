Altın fiyatları için ters rüzgar

Döviz kuru ve altının ons değerine göre dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (FED) verilerinin açıklanmasının ardından uzun süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları geriledi. İşte 5 Şubat 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.993,29
1.993,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.189,26
3.259,59
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.035,68
2.035,98
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.757,03
12.998,47
YARIM ALTIN FİYATI
6.356,09
6.516,39
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.757,03
12.998,47
ATA ALTIN FİYATI
13.646,00
13.985,54
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.086,21
1.470,6
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.860,60
1.470,96
Kaynak: Habertürk
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Qwert - Altın düşerse dolar yükselir.
Bebelac - hani 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya .
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.