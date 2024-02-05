Altın fiyatları için ters rüzgar

Döviz kuru ve altının ons değerine göre dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (FED) verilerinin açıklanmasının ardından uzun süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları geriledi. İşte 5 Şubat 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...