Silahla oynarken arkadaşını vurdu

Samsun'un Alaçam ilçesinde silahla oynarken birlikte alkol aldığı arkadaşını yaralayan kişi gözaltına alındı.
Yenicami Mahallesi Anneler Parkı arkasındaki boş iş yerinde alkol alan bir grup gençten Birkan Ç. (23), oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan M.Ş'yi (17) kafasından yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.Ş'yi Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
AA'nın haberine göre; M.Ş'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Birkan Ç. ile iş yerinde bulunan K.A.A (17), Emir E.E. (18) ve Sudenur K. (18) emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.