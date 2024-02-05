Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ö.K. idaresindeki otomobil, Huzurkent Mahallesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. etap bağlantı köprüsünde önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.