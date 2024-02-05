Meclis üyesi kalp krizi geçirdi

Daha önce AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Kadir Alçık, dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan Kadir Alçık’a anjiyo yapılırken bir damarının tıkalı olduğu anlaşılan Alçık’a stent takıldı. Halen yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan Kadir Alçık’ın durumunun iyi olduğu belirtiliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.