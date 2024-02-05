Tutuş, seçim startını Paşa’dan verdi

AK Parti’nin İzmit Belediye Başkanlığına aday olarak gösterilen Muharrem Tutuş, seçim startını sabah namazı ile Mehmet Ali Paşa Cami’nde verdi. Dualarla güne başlayan Başkan Adayı Tutuş’a programda, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş eşlik. Sabah namazı sonrasında cemaatle birlikte kahvaltı yapan Tutuş, bölge esnafını da ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Muharrem Tutuş, “Gönül dostlarımızla birlikte seçim startını verdik. Çıkmış olduğumuz bu yolu vatandaşlarımızla el ele tutuşarak, birlik içerisinde yürüyeceğiz” dedi.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Hamza - İzmit li kendi bilir beş yıldır geriye gitti şehir ,bir tane icraat soylesin itiraz edenler ,belsanin önüne yılbaşı ağacı yılbaşı geyiği be cuppa cuppa festivalden baska.Artik bir beş yılı daha kaybetmeyelim olmadi yapamadı.
murat - bir adet kadın olmaz mı fotoğrafta yazık..
Paşalı - sabah namazına 1 bayan bile gelmediği için olabilirmi MURAT
Melek - tecrubesiz.
Recep Yildirim - izmit belediye başkanımızdır
Emekli - Mümkün gözükmüyor
Mantık - Ya varya sosyal medyada zaten hep muhalefet kazaniyor,Ama hep muhalefetler işte
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.