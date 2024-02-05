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05 Şub 2024 - 09:43- Siyaset G:

Tutuş, seçim startını Paşa’dan verdi

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İzmit Belediyesi AK Parti Başkan Adayı Muharrem Tutuş adaylığının açıklanmasının ardından seçim startını Mehmet Ali Paşa Cami’nden verdi.

Tutuş, seçim startını Paşa’dan verdi mask
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AK Parti’nin İzmit Belediye Başkanlığına aday olarak gösterilen Muharrem Tutuş, seçim startını sabah namazı ile Mehmet Ali Paşa Cami’nde verdi. Dualarla güne başlayan Başkan Adayı Tutuş’a programda, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş eşlik. Sabah namazı sonrasında cemaatle birlikte kahvaltı yapan Tutuş, bölge esnafını da ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Muharrem Tutuş, “Gönül dostlarımızla birlikte seçim startını verdik. Çıkmış olduğumuz bu yolu vatandaşlarımızla el ele tutuşarak, birlik içerisinde yürüyeceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten

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05 Şub 2024 - 09:43 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
05

Hamza - İzmit li kendi bilir beş yıldır geriye gitti şehir ,bir tane icraat soylesin itiraz edenler ,belsanin önüne yılbaşı ağacı yılbaşı geyiği be cuppa cuppa festivalden baska.Artik bir beş yılı daha kaybetmeyelim olmadi yapamadı.

Yanıtla . 4Beğen . 15Beğenme 05 Şubat 12:43
07

Paşalı - @murat 04 nolu yoruma cevabı: sabah namazına 1 bayan bile gelmediği için olabilirmi MURAT

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 15:58
06

Mantık - @Emekli 01 nolu yoruma cevabı: Ya varya sosyal medyada zaten hep muhalefet kazaniyor,Ama hep muhalefetler işte

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 05 Şubat 12:44
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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