Tutuş, seçim startını Paşa’dan verdi

AK Parti’nin İzmit Belediye Başkanlığına aday olarak gösterilen Muharrem Tutuş, seçim startını sabah namazı ile Mehmet Ali Paşa Cami’nde verdi. Dualarla güne başlayan Başkan Adayı Tutuş’a programda, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş eşlik. Sabah namazı sonrasında cemaatle birlikte kahvaltı yapan Tutuş, bölge esnafını da ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Muharrem Tutuş, “Gönül dostlarımızla birlikte seçim startını verdik. Çıkmış olduğumuz bu yolu vatandaşlarımızla el ele tutuşarak, birlik içerisinde yürüyeceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten