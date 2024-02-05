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05 Şub 2024 - 09:49- Ekonomi G:

Gençlere faizsiz kredi desteğinde detaylar netleşiyor

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Evlilik desteği kapsamında ilk 2 yılı ödemesiz, sonrasında 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Peki faizsiz kredi desteğinde detaylar neler?

Gençlere faizsiz kredi desteğinde detaylar netleşiyor mask
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Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Peki faizsiz kredi desteğinde detaylar neler?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye şu açıklamaları yaptı: “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş deprem bölgesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal hizmetler çerçevesi altında birçok yardımda bulunuldu, bunun son örneği de Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulması ile birlikte gerçekleşecek.

Aile ve Gençlik Fonu, savunma sanayiinden elde edilecek gelir, Gabar’da bulunan petrol, doğal gaz keşiflerinden elde edilen gelirlerin bu fona aktarılması şeklinde oluşturulan bir fondur.

Aile ve Gençlik Fonu aile bütününün korunması, desteğe ihtiyacı olan bireylere yardıma ilişkin kurulmuş bir fondur. Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulması tamamlandı, 15 Şubat itibarıyla yeni evlenen gençlere kredi başvuruları açılacak.

‘ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNİN’

Faizsiz kredi desteğine öncelikle deprem bölgesinde başlanacak. Daha sonrasında tüm yurda yayılacaktır diye düşünüyorum.

‘AYLIK TAKSİT 3 BİN 125 TL’

Kredi desteğinde ilk açıklanan pakete göre 2 yıl geri ödemesiz 4 yıl geri ödeme şeklinde olacak. 150 bin TL’yi gençler alacak, 2 yıl ödeme yapmayacak daha sonrasında 48 ay faizsiz bir şekilde ödeyecekler. Bu da aylık bazda 3 bin 125 TL demektir.

Başvuru e-Devlet üzerinden yapılacak. E-Devlet üzerinden evlilik kredisi yazılıp başvurular yapılabilir. Öncelik deprem bölgesindeki gençler için düşünülüyor. Daha sonrasında diğer bölgelere de gelmesi planlanıyor. Sene sonu itibarıyla ya da gelecek sene itibarıyla kredilerin diğer illere yayılacağını düşünüyorum.

Kredi desteğinin her bir gence değil evlenecek çiftlere verileceğini düşünebiliriz. Gençler başvurup daha sonrasında da evlenmezlerse nasıl bir yaptırım olacak? Evlilikten sonra mı destek verileceği tam açıklanmadı. Ancak her bir çifte verilecek, çiftlere ayrı ayrı toplam 300 bin TL verilmeyecek.

GELİR VE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Başvuruda gelir ve yaş şartı aranmayacağını biliyoruz. Deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olan gençler belirleniyor. Yaş şartı aranacağını düşünmüyorum ancak gelir şartı uygulanabilir. Şu anda şartlar tam olarak netleşmedi.

Aile ve Gençlik Fonu’nun finansmanı savunma sanayiinden elde edilen gelir, Gabar’da bulunan petrol, doğal gaz gelirleri üzerinden fona kaynak aktarılarak yapılacak.

Sayın Cumhurbaşkanının bahsettiği gibi Türkiye yüzyılı kazanımlarının toplumun tüm kesimlerine yayılması söz konusu. Doğal gaz keşfinden sonra 1 yıl boyunca nisan ayına kadar 25 metreküplük doğal gaz vatandaşlara bedava verildi.

Gelir seviyesi düşük vatandaşlara zaten fatura desteği veriliyor. Ama doğal gaz keşfi nedeniyle verilen 25 metreküplük destek nisan ayında bitiyor.”

Kaynak: Milliyet

# Türkiye, HER, yeni, sosyal, deprem, Aile ve Gençlik Fonu

05 Şub 2024 - 09:49 - Ekonomi --- Okunma

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