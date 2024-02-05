Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.
TÜFE ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86'ya çıktı. Enflasyon böylece aylık bazda beş ayın zirvesine çıktı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yüzde 4,14 arttı, yıllık bazda yüzde 44,20 oldu.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyordu. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyordu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
İvero - Nedense Aralık sonunda 2. Bilmem kaç çıkmıştı şimdi 6 oldu.verecekleri zaman 2 lerde çıkıyor ne hikmetse
Sade Vatandaş - Ocak, Şubat ve Martta ilan edilen enflasyonlara hiç bakmayın ve kanmayın ! TÜİK, 6 Aylık dilimlerin son 3 ayında düşük enflasyon ilan ederek sene sonunda hükümetin enflasyon hedefini tutturmasını sağlayacaktır ! Hesap vermeyen kurumların işleri böyle işte ! İşinizie gelirse !
Sanberk 41 - ENAG ın açıkladığı enflasyon oranı ile TÜİK arasındaki farkı fark edin bakalım ülkemizdeki bu rakamlar dünyanın kaç ülkesinde var geçim derdi git gide daha zor bir hale gelecek şaşırdıkmı tabiki hayır,
Sade Vatandaş - ENAG Enflasyonu 9,13, TÜİK'imiz ise yine yüde 30 geirden geliyor ! Yüzde, 6,70 ! İnsanlarla bu kadara açık-seçik oynanmaz diyorum !
Yorumsuz - Temmuzda asgari ücret zammına hazır olun . Üzücü....zam çare değil ama olması da gerekir bu şartlarda.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.