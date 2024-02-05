Başkan Söğüt esnafı gezdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yeniden adaylığının duyurulması sonrasında ilk programını da gerçekleştirdi. Teşkilatı ile İzmit Orhan Cami'de namaz kılan Başkan Söğüt’e, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Kılınan namaz sonrasında Başkan Söğüt, vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Caminin alt tarafında bulunan çay ocağında vatandaşlarla birlikte çay içen Başkan Söğüt, tebrikleri kabul etti. Çevredeki esnafı da gezen Başkan Söğüt, ardından Körfezlilere Hizmet Derneğinde vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.