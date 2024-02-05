Servis bekleyen işçilere ikram

İzmit Belediyesi Çınar ekibi, Üçyol ve Bekirdere'de servis bekleyen vatandaşlara poğaça ve meyve suyu ikram etti. Bölgeye gelen ikram aracından emekçilere çorba dağıtımı da yapıldı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ile Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç ile birlikte vatandaşlara kolaylıklar diledi. Vatandaşlar, geleneksel hale gelen bu hizmet ve ikramları için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.