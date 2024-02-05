Mehmet Şimşek enflasyon oranını değerlendirdi

Yılın ilk ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 6,70 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek şunları kaydetti: "Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir."
Kaynak: NTV
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
[email protected] , - Sizlere güvenmiyoruz,halka yalan yanlış enflasyon aciklatiyorsunuz
Kullar Ali - Hasta yanlış doktorlardan sağlık umuyor..İsrar etmekte de bilinçsiz kararlılık var yıllardır.
Harsingen - Afrika ülkelerinde bile enflasyon türkiyenin 5 de 1 i kadarmış . Avrupada 10 da 1 i kadarmış anlat anlat bu ülke duvara tosladı
Körfezli Savaşçı - Gerçeği değil istediğinizi açıkladınız neyi değerlendiriyorsunuz enag 9.38 açıkladı sizin sipariş enflasyon 6.70
Sanberk 41 - Sayın şimşek bu enflasyonun bir sorumlusu olmalı tamamda bunun cezasını fakir fukara,garip guraba çekiyor
Ender - Aynen aynen, eli kulağında. Şu an düşmüştür hatta.
Vatandaş - He he. Hep aynı hikaye 21 senedir her ay düşecek.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.