Başkan Söğüt’ten MHP ve BBP’ye ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yeniden aday gösterildikten sonra Cumhur İttifakı’nın paydaşları MHP ve BBP’yi ziyaret etti. İlk olarak AK Parti İlçe Başkanlığı’na geçen Başkan Söğüt, İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve ilçe yöneticileri ile bir araya geldi. Sonrasında da beraber Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

“SAHADA OLACAĞIZ”

İlçe binasında İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, ilçe yöneticileri ve meclis üyesi aday adayları tarafından karşılanan Başkan Söğüt, tek tek partililerle selamlaştı. Ziyarette Başkan Söğüt’e tablo hediye eden İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, “Cumhur İttifakı olarak canla başla çalışacağız. MHP teşkilatları olarak son 1 yıldır sahadaydık ama şimdi tüm gücümüzle 31 Mart’a kadar sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

GÜZEL BİR UYUM İÇERİSİNDEYİZ

Başkan Söğüt de karşılama töreni için MHP teşkilatlarına teşekkür ederek, “Öncelikle karşılama törenindeki coşku ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak her zaman güzel bir uyum ve birliktelik içerisinde olduk ve olmayı da sürdüreceğiz. 31 Mart’a kadar Cumhur İttifakı olarak gece gündüz demeden çalışacağız.

YENİ BİR ZAFER KAZANACAĞIZ

Körfez’de sıkmadık el bırakmadan, vatandaşlarımızın sıkıntılarını dertlerini hem dinleyerek hem çözerek çalışacağız. Şuna yürekten inanıyorum ki; 31 Mart’ta Körfez’de yeni bir zafer kazanacağımıza yürekten inanıyorum” dedi. Başkan Söğüt daha sonra MHP’li üyelerden gelen tebrikleri kabul etti, talepleri de dinledi. Ziyaretlerde ayrıca AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül, meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri de yer aldı.

CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

Başkan Söğüt daha sonra Cumhur İttifakı’nın bir diğer ortağı Büyük Birlik Parti’sini ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve ilçe yöneticileri ile birlikte BBP’yi ziyaret eden Başkan Söğüt’ü İlçe Başkanı Selim Öztürk ve ilçe yöneticileri karşıladı. Başkan Söğüt burada da BBP teşkilatlarına teşekkür ederek, 31 Mart’a kadar yine canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.