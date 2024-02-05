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05 Şub 2024 - 10:49- Ekonomi G:

Emeklilere ikramiye için iki formül konuşuluyor

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Emekli maaşlarına yapılacak zammın belli olmasının ardından ikramiye ödemelerinde de artış bekleniyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, ikramiye artışları için konuşulan iki seçeneği anlattı.

Emeklilere ikramiye için iki formül konuşuluyor mask
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Emeklilerin 2024 yılı zamlı maaşların belli olmasının ardından gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Son olarak ikramiyeler 1100 TL’den 2000 TL’ye çıkarılmıştı. Yeni dönemde ikramiyelere bir artış yapılması bekleniyor. İki farklı formül gündeme geldi. Milliyet'te yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz söz konusu iki formülü anlattı.

BİRİNCİ FORMÜL

Yılman, birinci formülü şöyle anlattı: "Birincisi bu rakama %50 zam yapılması o da bin TL fark ile 3 bin TL’ye yükselmesi söz konusudur. Peki neden %50 dersek geçtiğimiz dönemde %37,57 enflasyon rakamına ve %11,68’lik refah payı eklentisi ile buradaki toplam tüm emeklilerimiz ayrıt edilmeksizin maaşlarına %49,25 oranına zam yapılmıştı. Emekli ikramiyelerine yüzde 50 artış olma durumunun buna istinaden olabileceğini söyleyebiliriz."

İKİNCİ FORMÜL

İkinci alternatif olarak bir kereye mahsus Cumhuriyet'in 100. yılına istinaden 5 bin TL verildiğini anlatan Yılman, "Burada da çalışan çalışmayan ayırt etmeksizin tüm emeklilerimizi kapsayan bir uygulama olmuştu. Belki şu an verilen 2 bin TL bayram ikramiyesi %150 artış ile 5 bin Türk lirası olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milliyet

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05 Şub 2024 - 10:49 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
11

Vicdan - 2023 yeni memur maaş -12000 tl Benim emekli maaşım 12700 tl

2023 haziran yeni memur maaşı-22000 tl Benim emekli maaşım 16000 tl

2024 ocak yeni memur maaşı 33000 tl Benim emekli maaşım 24000 tl

Üniversite mezunu 1.dereceden ve 10000 pirim üstü emekli olarak son durum bu.

Çalışan memur zammı enflasyonun altında iken emekli memurların durumu.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 05 Şubat 16:40
10

İsmai̇l Ay - Vermezler inanmayın Emekliler oyu garanti altında

O yüzden Vermezler.

Oy vermeyene hizmet yok denirmi

Ama bizim Emekliler din elden gidiyor vatan elden gidiyor diye garipler korkudan oy veriyor.

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 05 Şubat 15:25
09

Ford Thames - Emekli oldugumda SGK ya odedigim pirimle 2 daire aliyordum 2 daire kirasi 25 bin bana devletin verdigi maas 12500 TL yani 1 dairemin kirasini devlet hala sgk pirimi oduyormusum gibi cebine koyuyor. .nasıl iyimi

Yanıtla . 8Beğen . 4Beğenme 05 Şubat 14:15
07

5441 - Vatan millet aşkına bu bayrak altında canını seve seve feda edecek bütün millete böyle yapmak Allah katında nelere kadir olacak göreceğiz...

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 05 Şubat 13:22
05

Son Pişman - Sanki memlekette herşey güllük gülistan ama hükümet sadece emekliye az veriyor gibi de bir hava oluşturuluyor, herkes zorda.

Öte taraftan emekli zaten çocuklarını büyütmüş, birikimini yapmış insan, çok para ihtiyacı yok, elbette çalışan emekliden çok almalı,

Birde emekliyim deyip kendini dev aynasında görenlerin emekliliğini bir incelemek lazım, kaç gün prim ödemiş, kaç lira prim ödemiş

Bende emekliyim ve gerçek emekliyim, ama bu hükümete şantaj işi bitmeli artık, yüzsüzlük görgüsüzlük yapmaya lüzum yok

Yanıtla . 6Beğen . 26Beğenme 05 Şubat 12:43
08

Kocausta - @Son Pişman 05 nolu yoruma cevabı: Emekli isen emekliliğini bil, kendini ne zannediyorsun!...

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 13:41
06

Erkan - @Son Pişman 05 nolu yoruma cevabı: Önce iyice bir araştır. Ödediği prim ile aldığı maaş asgari ücret üzerinden prim ödeyenin aldığı maaşla neredeyse aynı hale gelmiş ve bu insanlar mı görgüsüzlük yapıyor. Ödenen primleri faiziyle devlet versin madem maaş bağlamasın, bak bakalım o zaman hak ettiğini mi alıyor bu insanlar yoksa çok daha azını mı

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 05 Şubat 13:09
03

Kullar Ali - Bu memleketin şerefli emeklileri ne hale getirildi..Kendi kabahatimizi de ''es'' geçmiyelim.Cezamızı ''seçtiklermizin'' eliyle yaşıyoruz..

Yanıtla . 17Beğen . 7Beğenme 05 Şubat 11:26
02

Yenimahalleli - ey seçim sen nelere kadirsin olmasa seçim emekliyi kim hatırlar

Yanıtla . 17Beğen . 2Beğenme 05 Şubat 11:20
01

Körfezli Savaşçı - Emekliye 3 bini seçerler . milletvekilleri kendilerine 50 bini seçerler .sen oyunu ver emekli görevin o

Yanıtla . 15Beğen . 2Beğenme 05 Şubat 11:05
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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