Emeklilere ikramiye için iki formül konuşuluyor

Emeklilerin 2024 yılı zamlı maaşların belli olmasının ardından gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Son olarak ikramiyeler 1100 TL’den 2000 TL’ye çıkarılmıştı. Yeni dönemde ikramiyelere bir artış yapılması bekleniyor. İki farklı formül gündeme geldi. Milliyet'te yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz söz konusu iki formülü anlattı.
BİRİNCİ FORMÜL
Yılman, birinci formülü şöyle anlattı: "Birincisi bu rakama %50 zam yapılması o da bin TL fark ile 3 bin TL’ye yükselmesi söz konusudur. Peki neden %50 dersek geçtiğimiz dönemde %37,57 enflasyon rakamına ve %11,68’lik refah payı eklentisi ile buradaki toplam tüm emeklilerimiz ayrıt edilmeksizin maaşlarına %49,25 oranına zam yapılmıştı. Emekli ikramiyelerine yüzde 50 artış olma durumunun buna istinaden olabileceğini söyleyebiliriz."
İKİNCİ FORMÜL
İkinci alternatif olarak bir kereye mahsus Cumhuriyet'in 100. yılına istinaden 5 bin TL verildiğini anlatan Yılman, "Burada da çalışan çalışmayan ayırt etmeksizin tüm emeklilerimizi kapsayan bir uygulama olmuştu. Belki şu an verilen 2 bin TL bayram ikramiyesi %150 artış ile 5 bin Türk lirası olabilir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Milliyet
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Vicdan - 2023 yeni memur maaş -12000 tl Benim emekli maaşım 12700 tl
2023 haziran yeni memur maaşı-22000 tl Benim emekli maaşım 16000 tl
2024 ocak yeni memur maaşı 33000 tl Benim emekli maaşım 24000 tl
Üniversite mezunu 1.dereceden ve 10000 pirim üstü emekli olarak son durum bu.
Çalışan memur zammı enflasyonun altında iken emekli memurların durumu.
İsmai̇l Ay - Vermezler inanmayın Emekliler oyu garanti altında
O yüzden Vermezler.
Oy vermeyene hizmet yok denirmi
Ama bizim Emekliler din elden gidiyor vatan elden gidiyor diye garipler korkudan oy veriyor.
Ford Thames - Emekli oldugumda SGK ya odedigim pirimle 2 daire aliyordum 2 daire kirasi 25 bin bana devletin verdigi maas 12500 TL yani 1 dairemin kirasini devlet hala sgk pirimi oduyormusum gibi cebine koyuyor. .nasıl iyimi
5441 - Vatan millet aşkına bu bayrak altında canını seve seve feda edecek bütün millete böyle yapmak Allah katında nelere kadir olacak göreceğiz...
Son Pişman - Sanki memlekette herşey güllük gülistan ama hükümet sadece emekliye az veriyor gibi de bir hava oluşturuluyor, herkes zorda.
Öte taraftan emekli zaten çocuklarını büyütmüş, birikimini yapmış insan, çok para ihtiyacı yok, elbette çalışan emekliden çok almalı,
Birde emekliyim deyip kendini dev aynasında görenlerin emekliliğini bir incelemek lazım, kaç gün prim ödemiş, kaç lira prim ödemiş
Bende emekliyim ve gerçek emekliyim, ama bu hükümete şantaj işi bitmeli artık, yüzsüzlük görgüsüzlük yapmaya lüzum yok
Kocausta - Emekli isen emekliliğini bil, kendini ne zannediyorsun!...
Erkan - Önce iyice bir araştır. Ödediği prim ile aldığı maaş asgari ücret üzerinden prim ödeyenin aldığı maaşla neredeyse aynı hale gelmiş ve bu insanlar mı görgüsüzlük yapıyor. Ödenen primleri faiziyle devlet versin madem maaş bağlamasın, bak bakalım o zaman hak ettiğini mi alıyor bu insanlar yoksa çok daha azını mı
Emekli - 20 binde verse emekli bitik durumda
Kullar Ali - Bu memleketin şerefli emeklileri ne hale getirildi..Kendi kabahatimizi de ''es'' geçmiyelim.Cezamızı ''seçtiklermizin'' eliyle yaşıyoruz..
Yenimahalleli - ey seçim sen nelere kadirsin olmasa seçim emekliyi kim hatırlar
Körfezli Savaşçı - Emekliye 3 bini seçerler . milletvekilleri kendilerine 50 bini seçerler .sen oyunu ver emekli görevin o
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.