Çocuklar ara tatil şenliğinde doyasıya eğlendiler

Gölcük Belediyesi, karne tatilinin son günlerinde çocuklara eğlence dolu iki gün yaşattı. 3-4 Şubat tarihlerinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen Ara Tatil Çocuk Şenliği; birbirinden eğlenceli atölyeler ile çocukları ağırladı. Kervansaray fuaye alanında düzenlenen şenlik ile karne tatilindeki çocuklar, tatillerinin son günlerini eğlenceye dönüştürdüler. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eğlence dolu dakikalarında yanlarında olduğu öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
EĞLENCEYE DAİR NE VARSA
Gölcük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Ara Tatil Çocuk Şenliği’nde; yüz boyama, geri dönüşüm ve el becerisi atölyeleri, animasyonlar, kukla gösterileri, tiyatro oyunları, masal saati, salıncak ve transformers ve maskot etkinliklerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli yarışmalar ile çocuklar unutulmaz iki gün geçirdiler. Öğrenciler, her tatil döneminde kendileri için eğlence dolu etkinlikler düzenleyen Başkan Sezer’e teşekkür ettiler.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.