Kandıra’da eski başkan yeniden aday oldu

Yerel seçimler için AK Parti, CHP, İYİ Parti, YRP, DEVA Partisi ve BTP’nin başkan adayını ilan ettiği Kandıra Belediye Başkanlığı için bir isim daha adaylığını duyurdu. 2009-2014 yılları arasında Kandıra Belediye Başkanlığı görevini yapmış Cengiz Kan adaylığını duyuran son isim oldu. İlk olarak çevresi ile kararını paylaşan Kan, sosyal medyadan da şu ifadelerle adaylığını duyurdu: “Sevgili Kandıralı hemşerilerim sizlerin teveccühü ile Kandıra Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak adaylığımı ilan ediyor, bu hizmet yolunda sizlerin desteğinizi bekliyorum. Saygılarımı sunarım. Allah yar ve yardımcımız olsun”