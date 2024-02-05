Ocak ayı zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre, geçen ay hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 28,63 ile diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri, yüzde 25,80 ile dişçilik ücreti izledi.
Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 25,48 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 24,37 ile içkiler, yüzde 18,51 ile ev aletlerinin onarımı yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,19 ile çocuk giyimde oldu. Bunu, yüzde 3,05 ile kadın giyim, yüzde 1,41 ile erkek giyim, yüzde 1,07 ile şeker, yüzde 0,22 ile kadın ayakkabısı takip etti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.