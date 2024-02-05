Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen terör operasyonunda, 11 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre; bir grup teröristin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi.
Bu istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık açıklamasında, "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.