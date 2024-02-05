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Kocaeli'de okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

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Kocaeli'de yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı. Öğrenciler, İzmit ilçesinde tarihi Ulugazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen törenin ardından sınıflarına girdi.

05 Şub 2024 - 11:43 AA Kocaeli- Eğitim --- Okunma

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