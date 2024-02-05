Jandarmadan kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı 1 Ocak’ta Gebze ve Körfez ilçelerinde düzenledikleri operasyonlar kapsamında; ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 17 bin 240 adet dolu makaron, 20 bin adet boş makaron, 58 kilogram kıyılmış tütün ve 545 gram kubar esrar ele geçirdi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.