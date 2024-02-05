Vali Yavuz'dan Miraç Kandili mesajı

Yavuz, mesajında, miracın, peygamberin şahsında insanlığa sunulmuş ulvi yükselişin sembolü olduğunu belirtti.

Miracın, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükselerek insanlara güzellikleri, öğütleri ve duaları getirdiği mucize olduğunu anlatan Yavuz, "Miraç Kandili, kalplerimizi temizlemek, manevi yolculuğumuza daha fazla odaklanmak ve iyilikleri artırmak için vesile olsun. Rabbim, dualarımızı kabul buyursun, bütün Müslümanların kalplerine nur, yollarına güzellik versin. Dünyanın ve insanlığın geleceği için manevi ve kültürel değerlerin muhafazası hayati önem taşımaktadır. Hepimiz, bütün insanlığın selameti için iyiliği, barışı, dostluğu, kardeşliği, paylaşmayı ve merhameti yüceltmek için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yavuz, bu özel gecenin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: AA