Yeşilçam şarkılarıyla unutulmayacak konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nev Eda Türk Sanat Müziği Korosu “Yeşilçam Şarkıları” Konseri, SDKM Büyük Sahnede gerçekleştirildi. Nev Eda Türk Sanat Müziği Korosu unutulmayacak bir akşama imza attı. Şef Erbil Aydın yönetimindeki koro Yeşilçam filmleriyle gönüllerde taht kuran Boş Çerçeve, Senede Bir Gün, Sevemedim Kara Gözlüm, Arım balım peteğim, Damarımda Kanımsın, Buruk Acı, Aşkım Bahardı ve Benim Gözüm Sende gibi unutulmayacak eserleri seslendirdi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.