Büyükşehir İtfaiyesine elektrikli araç yangınları eğitimi

Trafikte seyreden elektrikli araç sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle olası yangın ve kaza durumlarında ilk müdahale görevini üstlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kendi bilgi ve beceri düzeyini artırmak adına sektörün uzmanları ile işbirliği yaparak eğitim alıyorlar.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YANGINLARI VE KAZA DURUMLARI

7 gün 24 saat görev yapan Büyükşehir İtfaiyesi, bu tip olaylarda müdahaleye yönelik eğitimler vermesinin yanı sıra kendi bilgi ve beceri düzeyini artırmak adına sektörün uzmanları ile işbirliği gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Hyundai Assan San. Ve Tic. A.Ş. Kocaeli Tesisi ve İstanbul Genel Merkez’den gelen yetkililer ve uzmanlar ile Elektrikli Araç Yangınları ve Kaza Durumlarında Araç Güvenliği konulu eğitim gerçekleştirildi.

İTFAİYE PERSONELİNE EĞİTİM

İtfaiye personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimde; Müdahalede Güvenlik Unsurları, Genel Yaklaşım, Kişisel Koruyucu Donanım, Batarya Yapısı ve Yüksek Voltaja Karşı Alınması Gereken Önlemler başta olmak üzere birçok konuda bilgi sunuldu. Hyundai marka elektrikli otomobiller üzerinde uygulamalı gösterimle de teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı. Uygulamalı bölümde; Batarya Konumları ve Yangın Sebepleri, Araç Kaldırma Alanları ile Yüksek Voltaj Kesme Sistemleri ve Çalışma Prensipleri hakkında bilgi aktarıldı. Sektörün uzmanlarıyla gerçekleştirilen eğitimler sayesinde hem Büyükşehir İtfaiyesi personelinin bilgi düzeyi artırılıyor hem de yine İtfaiye tarafından verilen eğitimlerin güncellenmesi sağlanıyor.

Kaynak: BÜLTEN