İş yeri kira zam oranı belli oldu

Ocak ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86 oldu. TÜFE, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.
Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.
Buna göre kontrat süresi bu ay dolan iş yeri sahiplerine kiraları için yüzde 54,72 oranında zam yapılabilecek.
Geçen ay zam oranı yüzde 53,86 olmuştu.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.