Başkan Aygün’den Miraç Kandili mesajı

Kahramanmaraş Depremleri

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yayımladığı mesajda, “Merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek üç aylarda Miraç Kandili’ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet (SAV)’in huzuru ilahide tecellilere mazhar olduğu gece olarak kutladığımız Miraç Kandilimiz maneviyatın en yüksek olduğu gecelerden biridir. Bu manevi geceye kavuşmanın sevincinin yanında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünün hüznünü de bir arada yaşıyoruz. 2023 yılında yaşanan asrın felaketinde 11 ilimizde çok sayıda yerleşim bölgemiz ağır hasarlar gördü. Yaşanan depremler sonrasında yaşamını yitiren kıymetli vatandaşlarımızın acısını hala yüreklerimizde en kalbi duygularımızla yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Aygün, “Biz millet olarak bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek 11 ilimizde yaşanan depremin izlerini silmeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde deprem konutlarının bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Ülkemiz asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Afeti yaşayan kıymetli halkımızın bir daha böyle felaketler yaşamamalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Bu duygu ve düşüncelerle idrak edeceğimiz Miraç Kandilimizin başta ilçe halkımız olmak üzere, ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Kaynak: Bülten