TÜVTÜRK zamlarına, komisyon almasına tepki, alternatifi olmalı

YÜZDE 818 FİYAT ARTIŞI

Kartepe’de bulunan TÜVTÜRK istasyonu önünde vatandaşlarla görüşen DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, açıklamalarda bulundu. Vatandaşların araç muayenelerindeki fazla ücretten şikayetçi olduklarını söyleyen Gergerlioğlu, “TÜVTÜRK istasyonlarına yönelik birçok şikayet alıyoruz. Özellikle çok yüksek fiyat artışları var. TÜVTÜRK araç muayenesinde 2017’den 2024’e kadar araştırdık ve yüzde 818 artış olduğunu gördük. 2022 yılında yüzde 222 artış olmuş ve katlanarak gelmiş. TÜVTÜRK tek yetkili araç muayene kurumu ve para kazandıkça kazanıyor. Enflasyonun bile üstünde zam yapması nasıl mümkün oluyor anlamak mümkün değil. Vatandaşlar, “Muayene bitsin de kurtulayım” diyerek bir sürü para ödüyorlar. Fakat fiyat artışından dolayı şikayetler had safhaya gelmiş durumda.” dedi.

RANDEVU SAATLERİNE UYMUYORLAR

TÜVTÜRK’te randevu saatlerine uyulmadığını ifade eden Gergerlioğlu, “Vatandaşlar yerine göre 2-3 saat bekleyebiliyorlar verilen randevu saatleri gecikiyor. Zamanında muayeneler gerçekleşmiyor ve buradaki TÜVTÜRK’ü incelediğimiz zaman gayet güzel para kazanan bir yer ama vatandaşlara muayene sırasında oturup çay içebilecekleri, dinlenebilecekleri bir yer bile tahsis edilmemiş. Vatandaşlar arabalarının muayenesinin bitmesini saatlerce ayakta bekliyor. Yeter ki para kazansınlar, tek dertleri bu. TÜVTÜRK istasyonları hem büyük paralar kazanıyor hem de hizmet üretmiyor.” diye konuştu.

NAKİT PARASI OLMAYANDAN BANKA KOMİSYONU ALIYORLAR

Araçlarını muayene ettirmeye getirmek isteyen ve randevu bulamayan kişilerden gecikme bedeli alındığını aktaran Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

“Vatandaşın cebindeki parayı nasıl daha fazla alırız diye uğraşıyorlar. Aynı zamanda garip bir uygulamaları daha var. Diyelim ki vatandaşın nakit parası yok ödeme sırasında kredi kartı ile ödeyecek, kredi kartına artı komisyon alıyor TÜVTÜRK. Bu da olacak bir iş değil. Vatandaşlar mecburen veriyor “Yeter ki muayene belgesi alayım.” diye. Fakat kredi kartı ile ödemede artı bir yüzde 4,25 komisyon daha alınıyor. Bu komisyon ortalama 80-90 TL’yi buluyor. Olacak bir iş değil bu da.”

TÜVTÜRK’ÜN ALTERNATİFİ OLMALI

TÜVTÜRK’ün muayene kalitesinin tartışılır olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, şu açıklamada bulundu:

“Biz vatandaş için en başta fiyat artışlarının önemli olduğunu görüyoruz. Vatandaşlar bu durumdan oldukça mağdurlar ve tek yetkili araç muayene istasyonu olması da garip bir durum. En azından alternatifler olsaydı ve vatandaşlar birisinden memnun değilse diğerine gidebilseydi. Ancak tek yetkili araç muayene istasyonu ve düşünün 2017’den beri yüzde 818 zam yapmış. Olacak bir iş değil. Bu fahiş fiyatların düzeltilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğim.”

Kaynak: HABER MERKEZİ