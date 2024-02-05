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05 Şub 2024 - 13:15- Gündem G:

TÜVTÜRK zamlarına, komisyon almasına tepki, alternatifi olmalı

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TÜVTÜRK’ün 2017’den günümüze yüzde 818 zam yapmasına, kredi kartı ile yapılan ödemlerde komisyon alınmasına tepki gösteren DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TÜVTÜRK’ün alternatifinin olması gerektiğini belirtti. Gergerlioğlu fiyat artışlarının düzeltilmesi için çalışma yapacağını söyledi.

TÜVTÜRK zamlarına, komisyon almasına tepki, alternatifi olmalı mask
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YÜZDE 818 FİYAT ARTIŞI

Kartepe’de bulunan TÜVTÜRK istasyonu önünde vatandaşlarla görüşen DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, açıklamalarda bulundu. Vatandaşların araç muayenelerindeki fazla ücretten şikayetçi olduklarını söyleyen Gergerlioğlu, “TÜVTÜRK istasyonlarına yönelik birçok şikayet alıyoruz. Özellikle çok yüksek fiyat artışları var. TÜVTÜRK araç muayenesinde 2017’den 2024’e kadar araştırdık ve yüzde 818 artış olduğunu gördük. 2022 yılında yüzde 222 artış olmuş ve katlanarak gelmiş. TÜVTÜRK tek yetkili araç muayene kurumu ve para kazandıkça kazanıyor. Enflasyonun bile üstünde zam yapması nasıl mümkün oluyor anlamak mümkün değil. Vatandaşlar, “Muayene bitsin de kurtulayım” diyerek bir sürü para ödüyorlar. Fakat fiyat artışından dolayı şikayetler had safhaya gelmiş durumda.” dedi. 

RANDEVU SAATLERİNE UYMUYORLAR

TÜVTÜRK’te randevu saatlerine uyulmadığını ifade eden Gergerlioğlu, “Vatandaşlar yerine göre 2-3 saat bekleyebiliyorlar verilen randevu saatleri gecikiyor. Zamanında muayeneler gerçekleşmiyor ve buradaki TÜVTÜRK’ü incelediğimiz zaman gayet güzel para kazanan bir yer ama vatandaşlara muayene sırasında oturup çay içebilecekleri, dinlenebilecekleri bir yer bile tahsis edilmemiş. Vatandaşlar arabalarının muayenesinin bitmesini saatlerce ayakta bekliyor.  Yeter ki para kazansınlar, tek dertleri bu. TÜVTÜRK istasyonları hem büyük paralar kazanıyor hem de hizmet üretmiyor.” diye konuştu.

NAKİT PARASI OLMAYANDAN BANKA KOMİSYONU ALIYORLAR

Araçlarını muayene ettirmeye getirmek isteyen ve randevu bulamayan kişilerden gecikme bedeli alındığını aktaran Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

“Vatandaşın cebindeki parayı nasıl daha fazla alırız diye uğraşıyorlar. Aynı zamanda garip bir uygulamaları daha var. Diyelim ki vatandaşın nakit parası yok ödeme sırasında kredi kartı ile ödeyecek, kredi kartına artı komisyon alıyor TÜVTÜRK. Bu da olacak bir iş değil. Vatandaşlar mecburen veriyor “Yeter ki muayene belgesi alayım.” diye. Fakat kredi kartı ile ödemede artı bir yüzde 4,25 komisyon daha alınıyor. Bu komisyon ortalama 80-90 TL’yi buluyor. Olacak bir iş değil bu da.”

TÜVTÜRK’ÜN ALTERNATİFİ OLMALI

TÜVTÜRK’ün muayene kalitesinin tartışılır olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, şu açıklamada bulundu:

“Biz vatandaş için en başta fiyat artışlarının önemli olduğunu görüyoruz. Vatandaşlar bu durumdan oldukça mağdurlar ve tek yetkili araç muayene istasyonu olması da garip bir durum. En azından alternatifler olsaydı ve vatandaşlar birisinden memnun değilse diğerine gidebilseydi. Ancak tek yetkili araç muayene istasyonu ve düşünün 2017’den beri yüzde 818 zam yapmış. Olacak bir iş değil. Bu fahiş fiyatların düzeltilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğim.”

Kaynak: HABER MERKEZİ

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05 Şub 2024 - 13:15 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

Isguzar - Bu Gergerlioglu gerçekten iş yaptığın mi sanıyor, tuvtuek sayesinde kazalar azaldı, insanlar daha güvenli...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 19:54
04

İzmitli - Tüvtürk kimin koca t.c birşirketi denetleyemiyor.sorgulayamıyor yaptırım uygulayamıyormu. Bu millete eziyet ediyor

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 16:20
05

Gültepeli - @İzmitli 04 nolu yoruma cevabı: Kendi yandaşlarının olmasa tabiyki denetlerler ama bu millet koyun gibi sesini çıkaramaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 19:09
03

Yeşil Siyah - Tüv-Türk'ün aldığı banka komisyonu değil haraç kesmek, hiçbir banka bu firmadan bu denli yüksek komisyon talep etmez hatta komisyon bile istemez, her gün milyon TL kredi kartı çekiyordur.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 15:59
02

Ismail - tuvturk tekel olmuş benve bir firma daha muyane işine girmeli

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 15:19
01

Cafer Kartepeli - Vekilin, vekil olduğu ilden haberi yok, bana biraz ortalığı karıştırıyor gibi geliyor. Bu fiyat değişimine halktan gelen tepkiler üç beş kişiyi geçmez. Herkes maaşlarının hakkıyla zamlandığının, evlerinin ve arabalarının kıymetinin ne kadar arttığının farkında. Herkesin geliri ve refahı bu kadar artarken bazı hizmetlerde fiyat değişimlerini 3-5 kişi dışında çoğunluk çok normal buluyor, bazı şeylerin ucuz kaldığının farkında çok kişi. Vekilin çıkış biraz maksatlı olmuş gibi sanki, Kocaeli halkının çoğunluğunu hiç temsil etmiyor, tabii ki konuşmak hakkıdır yinede.

Yanıtla . 2Beğen . 17Beğenme 05 Şubat 14:14
07

Adaletli Ol - @Cafer Kartepeli 01 nolu yoruma cevabı: Sen ne anlatiyon hemserim.Adam durum tespiti yapıp alternatif olsun demiş. Kötü mü olur,rakip olması. Niye TÜVTÜRK tek oluyo,ne özelliği var. Yada arkasinda kim varda, kimseyi rakip cikartmiyorlar. Çalışanlar ayrı şikayetçi, müşteriler ayrı şikayetçi,ama kimsenin umurunda değil. Herkez kulağının üstüne yatıyor. Eleştiri olunca hemen bı savunma...(Ayrıca bu vatandaşı da hiç sevmem)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 20:48
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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