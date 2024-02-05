Sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte organize ettiği sabah namazı buluşmaları bu kez İbn-i Sina Mahallesi’nde yer alan Muratevler Camii’nde gerçekleşti. Her hafta farklı bir camide gerçekleşen buluşmaya Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Hep birlikte kılınan sabah namazının ardından dualar ve sohbetlerle devam eden program ikramların ardından sona erdi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.