Kartepe'de mahkemeden satılık arsa

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğu arsa satıyor. Kartepe Arslanbey Mahallesinde bulunan 2 bin 307 m² arsa mahkemeden satılıyor. Muhammen bedeli 9.228.920 ₺ olan arsanın ihalesi 28 Mart 2024 tarihinde yapılacak.
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Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.