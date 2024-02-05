Çenesuyu Plajyolu’da Orhan Kından yeniden görevde

Başkan Bünyamin Akman, askerlik öncesinde Orhan Kından’ın çalışmalarından son derece memnun olduğunu belirterek, “Kısa bir süre bizimle birlikte olamadı. Vatan borcunu ödeyip geri döndü. Yeniden bizimle birlikte. Hayırlı olsun. Birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız ”dedi. Orhan Kından da yeniden eski görevine devam etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi, “Türk futboluna yeni yetenekler kazandırma yolundaki mücadelemize kaldığımız yerden devam ediyoruz” dedi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mülayim - Yüksel Doğancı nerede?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.