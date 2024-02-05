İşte Fair-Play böyle olur

Maçın 22.dakikasında Derince Birlikspor’un oyuncusu Yakup Yılancı çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Rakip takımın Başkanı Murat Cinemre de, kartın haksız olduğunu düşünerek, kendi takımından bir oyuncuyu çıkartıp, maçın geri kalan bölümünü 10-10 oynanmasını sağladı.

ALKIŞLAR MURAT CİNEMRE’YE

Gölcük Karadenizspor-Derince Birlikspor U-14 Play-Off maçında yaşanan bu Fair-Play olayı sahalarımızda pek rastlanmıyordu. Genelde farklı skorla galip olan takımlar son dakikalarda böyle bir durum olduğu zaman takımından oyuncu çıkartıyordu. Gölcük Karadenizspor Başkanı Murat Cinemre’nin böylesine önemli bir maçta, takımı 1-0 galip iken henüz 20.dakikada böyle bir olayı gerçekleştirmesi gerçekten de alkışlanacak bir hareket. İşte gerçek Fair-Play olayı budur. Yoksa rakip oyuncu sakatlanınca topu taca atmak değildir. 10’na 10 oynanan maçı Karadenizspor 4-0 kazandı. Maçtan sonra derince Birikspor Teknik Sorumlusu Emre Karatay, Başkan Murat Cinemre’yi arayıp, bu örnek davranışından dolayı teşekkür etti.