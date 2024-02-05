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05 Şub 2024 - 13:44- Spor G:

İşte Fair-Play böyle olur

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Pazar günü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda U14 Play-Off Gölcük Karadenizspor-Derince Birlikspor maçında çok ilginç bir olay yaşandı.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
İşte Fair-Play böyle olur mask
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Maçın 22.dakikasında Derince Birlikspor’un oyuncusu Yakup Yılancı çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Rakip takımın Başkanı Murat Cinemre de, kartın haksız olduğunu düşünerek, kendi takımından bir oyuncuyu çıkartıp, maçın geri kalan bölümünü 10-10 oynanmasını sağladı.

ALKIŞLAR MURAT CİNEMRE’YE

Gölcük Karadenizspor-Derince Birlikspor U-14 Play-Off maçında yaşanan bu Fair-Play olayı sahalarımızda pek rastlanmıyordu. Genelde farklı skorla galip olan takımlar son dakikalarda böyle bir durum olduğu zaman takımından oyuncu çıkartıyordu. Gölcük Karadenizspor Başkanı Murat Cinemre’nin böylesine önemli bir maçta, takımı 1-0 galip iken henüz 20.dakikada böyle bir olayı gerçekleştirmesi gerçekten de alkışlanacak bir hareket. İşte gerçek Fair-Play olayı budur. Yoksa rakip oyuncu sakatlanınca topu taca atmak değildir. 10’na 10 oynanan maçı Karadenizspor 4-0 kazandı. Maçtan sonra derince Birikspor Teknik Sorumlusu Emre Karatay, Başkan Murat Cinemre’yi arayıp, bu örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

# başkan, Gölcük, Derince

05 Şub 2024 - 13:44 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
09

Alper - Türkiye şampiyonasına hazırlanan ve durum 1.0 iken hiçbir takımın hocası bu davranışı yapmaz tebrikler...

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 05 Şubat 15:58
08

umuttepe - A takım macında değirmenderede neler yapmıştı ne cabuk unuuttunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 15:28
06

Halil - Takdir Edilecek bir durum Murat Cinemre Başkan hickimsenin hakkını yemez

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 15:18
05

Mt53 - u-14 takımı 6-7 senedir türkiye şampiyonasına hazırlanıyor çok büyük bi emek var.. bu emekleri hiçe sayıp rakip 10 kişi kaldığı için bi oyuncusunu çıkartıp kendiside 10 kişi oynayan kulüp sadece alkışlanır... geçmişte yaşanan olayları bununla kıyaslamak çok yanlış... aksine bütün gölcüklülerin hatta bütün kocaelinin bu takıma sahip çıkması türkiye şampiyonluğu yolunda sonuna kadar destek olması lazım... bu şampiyonluk gelirse gölcüğe kocaeline gelecek bunu unutmamak lazım...

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 15:13
04

4141 İzmitli - Ya şişirmeyin bu hocayı burda herkes bir birini iyi biliyor

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 05 Şubat 15:04
03

Spor Sever - Gölcük Karadeniz spor’u her zaman takdir ettim Türkiyenin en iyi altyapı kulübü bu işi Kocaeli’de yek profesyonelce yapan kulüp alkışlar Gölcük Karadeniz Spora

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 05 Şubat 14:49
02

Gürcüüüü41 - SHOW YAPMIŞ BİRAZ A TAKIM MAÇLARINDAKİ TAVRINDAN SONRA :)

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 05 Şubat 14:09
01

Sinan - Aynı adam A takım maçında neler yapıyor. U 14 te kolay tabi.

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 05 Şubat 14:04
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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