Belediye 11 bin 966 m² alanı kiraya veriyor

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gebze Belediyesine ait 11 bin 966 m² alan kiraya verilecek. Sultanorhan (Barış) Mahallesi Güney Yan Yol Caddesi No: 354, 6394 Ada, 14 numaralı parsel içindeki yaklaşık 11.966 m2 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecek.
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Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.