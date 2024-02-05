Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Belediye 11 bin 966 m² alanı kiraya veriyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Gebze Belediyesine ait 11 bin 966 m² alan kiraya verilecek.

Belediye 11 bin 966 m² alanı kiraya veriyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre;  Gebze Belediyesine ait 11 bin 966 m² alan kiraya verilecek. Sultanorhan (Barış) Mahallesi Güney Yan Yol Caddesi No: 354, 6394 Ada, 14 numaralı parsel içindeki yaklaşık 11.966 m2 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecek.

DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi

# Gebze
# GEBZE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İzinsiz afiş asanlara ceza mask
İzinsiz afiş asanlara ceza
Cumaköy Mesire Alanında sona doğru mask
Cumaköy Mesire Alanında sona doğru
Başkan Büyükgöz'den Regaip Kandili mesajı mask
Başkan Büyükgöz'den Regaip Kandili mesajı
Gebze'nin yollarına 599 ton sıcak asfalt mask
Gebze'nin yollarına 599 ton sıcak asfalt
İnşaat ve hırdavat malzemesi satın alınacak mask
İnşaat ve hırdavat malzemesi satın alınacak
Gebzeli öğrencilerin yeni gözdesi: "Güzide Gençlik Merkezi" mask
Gebzeli öğrencilerin yeni gözdesi: "Güzide Gençlik Merkezi"
Gebze'de 2 bin 964 kişi mutluluğa "evet" dedi mask
Gebze'de 2 bin 964 kişi mutluluğa "evet" dedi
Gebze Belediyesine ait 3 adet işyeri kiraya verilecek mask
Gebze Belediyesine ait 3 adet işyeri kiraya verilecek
Bina işleri yaptırılacak mask
Bina işleri yaptırılacak
Büyükgöz ilçeye kazandırdığı projeleri anlatıyor mask
Büyükgöz ilçeye kazandırdığı projeleri anlatıyor

05 Şub 2024 - 13:47 Kocaeli/ Gebze- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.325.943 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

DORUK MASAJ PERSONEL ARIYOR

İzmit Doruk Masaj Salonuna lise mezunu *Bayan TEMİZLİK ELEMANI, *MASÖZ ve *SEKRETER aranıyor. Tel: 0534 442 80 33

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

DASK, 6 Şubat depremleri için 35 milyar liralık hasar ödemesi yaptı mask
DASK, 6 Şubat depremleri için 35 milyar liralık hasar ödemesi yaptı
Borsa günü rekorlarla tamamladı mask
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Merkez Bankası'ndan bankalar arası para transferi kararı: Yeni servis hizmete açıldı mask
Merkez Bankası'ndan bankalar arası para transferi kararı: Yeni servis hizmete açıldı
Borsada yeni rekor mask
Borsada yeni rekor
Belediye 11 bin 966 m² alanı kiraya veriyor mask
Belediye 11 bin 966 m² alanı kiraya veriyor
Derince'de mahkemeden satılık tarla mask
Derince'de mahkemeden satılık tarla

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL