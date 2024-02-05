Sağlam: Yaşadıklarımız tam bir fiyasko

“GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTEMEM”
Arslanbey Gençlerbirliği Başkanı Murat Sağlam yapmış olduğu açıklamada, “Öncelikle hiç bir takımın galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum.
Ancak Darıca ile oynadığımız maça Darıca bölgesinden hakem atamak bizleri maalesef olumsuz düşüncelerin içine itti. Ne yazık ki maçı iyi yöneten hakem son dakikalarda büyük bir fiyaskoya imza attı.5 dakika uzatma verdiği maçı 7 dakika oynatıp bir anlamda bize golü yedirdi. Yediğimiz goldekendini affettirmek için 2 dakika daha oynattı. Bu kez son saniyede ceza alanı içinde yaka paça yere indirilen oyuncumuzu görmezden geldi. Bu kadar kötü bir yönetimle karşı karşıya kaldığımız için inanılmaz üzgünüm”
“SADECE BİZE OLMUYOR”
Başkan Murat Sağlam hakem hatalarından dolayı diğer takımlarında canının çok yandığına vurgu yaparak, “Bu tip hakem hataları maalesef sadece bu maçta bize olmadı. Ama bu maçın önemi bizim büyüktü. 1 puan belki Play-Off’a taşıyacaktı bizi. Hakemlerin bu kadar kötü bir sezon geçirdiği ligde hakem atamaları konusunda dikkat edilmediği, bu kadar insanın feryadının ciddiye alınmadığı ortaya çıkıyor. Bölge hakemlerinin bölge takımlarıyla oynadığı maçlarda ciddi sorunlar yaşanıyor. Süper Lig dahil amatör ligler batı ve doğu olarak iki ayrı gruba ayrılmalı. Hem kulüplerin masrafları azalacak hem de adil rekabet ortamı daha da artacaktır” dedi.
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Körfez 41 - tüm sezon boyunca darıcaspor hakemlar tarafından kollandı, her maçta lehlerine bariz kararlar verildi, arslanbey org maçında skor 3-1 , 3 gol penaltıdan, bu penlatılar kolay veriliyordu da neden gençlerbliğine uzatmada güreş gibi pozisyonda penaltı verilmedi, hakemler maçları istedikleri gibi sonuçlandırıyor burada emek var yazıklar olsun ...
Arslanbey Li - Tüm sezon boyunca Darıca’ya bu destek yapıldı kimse inkar etmesin
Enver Akbalık - Herşeye rağmen şampiyon olacağız
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.