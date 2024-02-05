Sağlam: Yaşadıklarımız tam bir fiyasko

“GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTEMEM”

Arslanbey Gençlerbirliği Başkanı Murat Sağlam yapmış olduğu açıklamada, “Öncelikle hiç bir takımın galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum.

Ancak Darıca ile oynadığımız maça Darıca bölgesinden hakem atamak bizleri maalesef olumsuz düşüncelerin içine itti. Ne yazık ki maçı iyi yöneten hakem son dakikalarda büyük bir fiyaskoya imza attı.5 dakika uzatma verdiği maçı 7 dakika oynatıp bir anlamda bize golü yedirdi. Yediğimiz goldekendini affettirmek için 2 dakika daha oynattı. Bu kez son saniyede ceza alanı içinde yaka paça yere indirilen oyuncumuzu görmezden geldi. Bu kadar kötü bir yönetimle karşı karşıya kaldığımız için inanılmaz üzgünüm”

“SADECE BİZE OLMUYOR”

Başkan Murat Sağlam hakem hatalarından dolayı diğer takımlarında canının çok yandığına vurgu yaparak, “Bu tip hakem hataları maalesef sadece bu maçta bize olmadı. Ama bu maçın önemi bizim büyüktü. 1 puan belki Play-Off’a taşıyacaktı bizi. Hakemlerin bu kadar kötü bir sezon geçirdiği ligde hakem atamaları konusunda dikkat edilmediği, bu kadar insanın feryadının ciddiye alınmadığı ortaya çıkıyor. Bölge hakemlerinin bölge takımlarıyla oynadığı maçlarda ciddi sorunlar yaşanıyor. Süper Lig dahil amatör ligler batı ve doğu olarak iki ayrı gruba ayrılmalı. Hem kulüplerin masrafları azalacak hem de adil rekabet ortamı daha da artacaktır” dedi.

Kaynak: Spor Servisi