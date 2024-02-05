Emekli vergi müfettişi yaşamını yitirdi

İzmit Zabıtan Mahallesi Erten Okançay Sokak’ta ikamet eden emekli vergi müfettişi Sait Tüzüner hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sait Tüzüner’in cenazesi Yeni Cuma Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kullar Kız Köprü Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Zabıtan Mahallesi Erten Okançay Sokak’ta ikamet eden emekli vergi müfettişi Sait Tüzüner hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sait Tüzüner’in cenazesi Yeni Cuma Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kullar Kız Köprü Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.