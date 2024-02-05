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05 Şub 2024 - 14:07- Gündem G:

Et fiyatları bir yılda ikiye katlandı

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Türkiye'de kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki dramatik artış TÜİK'in son verilerine de yansıdı. Ocak ayında dana ve kuzu eti fiyatları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Balık ve tavuk eti fiyatlarında da ciddi yükselişler yaşandı!

Et fiyatları bir yılda ikiye katlandı mask
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Et fiyatlarındaki durdurulamayan artış Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon verilerine de yansıdı.

TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ocak ayında yıllık bazda yüzde 64,86'ya yükseldi. Aylık enflasyon yüzde 6,70 oldu. Ocakta yıllık enflasyonda 14 ayın, aylık enflasyonda beş ayın zirvesi görüldü. Gıda enflasyonu yüzde 69,71 olarak hesaplandı.

Buna göre, dana eti fiyatı ocakta yıllık 109,72, kuzu eti fiyatı yıllık 129,41 ile gıda enflasyonunun çok üstünde artış gösterdi. Kuzu eti fiyatı kasaplarda ve marketlerde etin çeşidine göre 400-600 TL arasında satılırken dana eti ise 350 TL ve 650 TL arasında alıcı buluyor.

Öte yandan açlık sınırının 15 bin 48 TL'ye, yoksulluk sınırının 49 bin 19 TL’ye yükseldiği ocak ayında 17 bin TL asgari ücret alan bir çalışanın en temel besin ürünlerinden olan kırmızı ete ulaşması adeta imkansız.

ET FİYATLARINDA SERT ARTIŞ

Sozcu.com.tr'nin TÜİK verilerinden yola çıkarak yaptığı hesaplamaya göre ise ocakta dana eti fiyatı aralık ayına göre yüzde 7,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,72 artarken kuzu eti fiyatındaki aylık artış yüzde yüzde 5,76, yıllık artış yüzde 129,41 oldu.

Ocakta kümes hayvanı etlerinin fiyatı aylık yüzde 3,66 artarken yıllık yüzde 67,01 arttı. Konserve edilmiş veya işlenmiş balık ve deniz ürünleri ise aylık 1,17, yüzde 65,20 arttı. Ocakta taze balık ve deniz ürünleri aralık ayına göre yüzde 18,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,53 arttı.

Diğer etler ve yenilebilir sakatatlarda aylık artış yüzde 15,09, yıllık artış yüzde 165,62 oldu. Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri önceki aya göre yüzde 6,95 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,84 arttı.

BALIK VE TAVUK ETİ FİYATLARI DA FIRLADI

Kırmızı et fiyatlarındaki artış sürerken eskiden dar gelirli grupların protein ve besin kaynağı olan beyaz et fiyatları da fırladı.

Türk-İş'in açlık yoksulluk sınırı verilerine göre, et ve süt grubunda en yüksek artış balık fiyatlarında gözlemlenmişti. Ortalama balık fiyatlarında aylık 32 TL’lik bir artış görüldüğü belirtilmişti.

Tezgahlarda ortalama olarak lüfer 850, hamsi 150, istavrit 100, levrek 300, kupa 150, tekir 350, uskumru 250, kalkan 600, mezgit 150, zargana 150 TL, çipuranın kilosu ise 280 TL civrında alıcı buluyor.

Aynı şekilde tavuk eti de yaygın mağazalarda ve kasaplarda etin çeşidine göre 120 ve 180 TL arasındaki fiyatlardan alıcı buluyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# TÜİK, Türkiye, artış, deniz

05 Şub 2024 - 14:07 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Jopdedik - Bir ülkede hayvancılık neden ve nasıl iflas ettirilir? Son 20 yıla bakın görürsünüz.Bunlar muhtar olsa köyü batırırlar:)

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 14:58
02

mazlum - eee enflasyon nasıl % 65 oluyor öylese.............??????????????

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 14:40
01

Mehmetağa - TUIK hariç her şey 2 katladı da TUIK anlayamadı

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 14:22
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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