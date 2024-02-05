Kentsel dönüşümün önemi deprem sergisiyle anlatılıyor

53 BİNDEN FAZLA VATANDAŞI KAYBETTİK

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7 üstü depremler 11 ilde ağır yıkımlara yol açmış, yüreklerimizi dağlamıştı. Depremlerde resmi rakamlara göre en az 53 bin 537 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Kocaeli Ticaret Odası da (KOTO), Kahramanmaraş Depremleri’nin yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

DEPREMİ YENEBİLİRİZ

KOTO Hizmet Binası’nın ana girişinde 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri’nde yıkılan binaların fotoğraflarından oluşan dikkat çekici bir sergi düzenleniyor. “Depremi Unutma! Kentsel Dönüşümü İhmal Etme!” isimli farkındalık sergisi bir ay sürecek. Sergiyle ilgili konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kentsel dönüşümle depremi yenebilir, bu coğrafyanın kaderini el birliğiyle değiştirebiliriz. Bu vesileyle depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi