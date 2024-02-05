Şevki Demirci resmen İYİ Parti’nin Çayırova adayı: "Kaldığımız yerden devam..."

DEMİRCİ RESMEN İYİ PARTİ’NİN ADAYI

AK Parti’nin 2014-2019 yılları arasında Çayırova Belediye Başkanı olan Şevki Demirci, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti’ye katılarak Çayırova Belediye Başkan adayı oldu.

Şevki Demirci'nin adaylığının açıklandığı programa; İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Nusret Acur, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, Gebze Belediye Başkan adayı Sadık Güvenç, Darıca Belediye Başkan adayı Özhan Aşkın Öztürk, Dilovası Belediye Başkan adayı Emin Yılmaz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ

Adaylığı açıklanan ve parti rozeti takılan İYİ Parti Çayırova Belediye Başkan adayı Şevki Demirci şunları söyledi: “Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a, İl Başkanı Nusret Acur’a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin’e ve Belediye Başkan adaylarına, iyilik hareketinin tüm temsilcilerine ve siz değerli hemşehrilerime desteklerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle birlikte bu sevinci yaşamaktan onur duyuyorum. Sizlerin desteğiyle kaldığımız yerden devam etmeye geliyorum. Nerede kalmıştık. Çayırova için İYİ olacak." dedi.

SIRADA HİZMETİN DEVAM ETMESİ VAR

İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur ise Demirci’nin İYİ Parti’den aday olması sebebiyle mutlu olduklarını ifade ederek, “İYİ Parti’nin toplumsal uzlaşının, söz konusu hizmetse bir ve bütün olmanın tek adresi olduğunu herkese göstereceğiz. İYİ Parti ile milletimizi yeniden barıştıracağız. Çayırova’ya yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde taht kuran Şevki Demirci’ye İYİ Parti rozetini taktık. Sırada hizmetlerini kaldığı yerden devam ettirmesi var.” dedi.