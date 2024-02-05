İşçiler, Başkan Bıyık’ı çiçeklerle karşıladı

Darıca’da örnek belediyecilik anlayışıyla başarılı çalışmalara imza atan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti tarafından bir dönem daha belediye başkanlığına aday gösterildi. Aday tanıtım toplantısı sonrası haftanın ilk günü mesaiye gelen Başkan Muzaffer Bıyık’a, belediye girişinde işçiler tarafından sürpriz bir karşılama programı hazırlandı.

BAŞKAN BIYIK’A ÇİÇEK VERDİLER

Göreve geldiği günden itibaren işçinin dostu olan uygulamalara imza atan Başkan Muzaffer Bıyık, bina girişinde çiçeklerle ve meşalelerle karşılandı. Yüzlerce işçi Başkan Bıyık’a coşkulu bir karşılama töreni düzenlerken zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Alkışlarla işçilerin arasından geçen Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra kısa bir selamlama konuşması yaparak işçilere ve personele teşekkür etti.

DARICA PERSONELİYLE GÜÇLÜ

Darıca Belediyesi’nin başarısında işçilerin ve personelin payının büyük olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Güzel karşılamanız için her birinize teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi personeliyle güçlü. Biz büyük bir aileyiz. Darıca Belediye Başkanı olarak eğer ben başarılı olduysam bunda sizlerin çok büyük emeği var. Sizlerden tek bir şey istiyorum bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işinizi en iyi şekilde yapmaya devam etmeniz. Bizim önceliğimiz vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek. Bunu da hep birlikte başarabiliriz. Bugüne kadar işçimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Bundan sonra da personelimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Karşılama töreninin ardından Başkan Muzaffer Bıyık, personele teşekkür ederken işçi ve memur temsilcileri de Başkan Muzaffer Bıyık’a çiçek takdim ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: Bülten