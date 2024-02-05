Başkan Söğüt: “Heyecanınız hiç azalmasın”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, iki haftalık yarıyıl tatili sonrasında Yeniyalı Fahri Korutürk İlköğretim Okulu’nda İstiklal Marşı törenine katıldı. Başkan Söğüt ile birlikte törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt da katıldı. Öğrenciler tarafından alkışlarla karşılanan Başkan Söğüt, İstiklal Marşı okunması öncesinde kısa bir konuşma yaptı, öğrencilere başarılar diledi.

BAŞARININ SIRRI ÇALIŞMAK

Başkan Söğüt, “Öncelikle hepinizin eğitim öğretim yılının ikinci döneminin çok güzel ve başarılı geçirmesini diliyorum. Çok çalışın çocuklar. Başarının sırrı çalışmaktan geçer. Sizleri azim ve kararlılıkla en iyi yerlerde görmek istiyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizlere eğitim hayatınızda başarılar diliyorum’’ dedi.

Kaynak: Bülten