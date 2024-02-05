CHP’nin tek büyükşehir aday adayı Gençtürk: “Kaybederseniz gözüme gözükmeyin”

GENÇTÜRK PARTİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Cumhuriyet Halk Partisi’nde 2 Şubat Cuma günü gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Atasoy Bilgin ismi belirlendi. Bilgin, Derince Belediye Başkan adayı olmak için görevinden istifa etmiş fakat ilçe adayı gösterilmemişti. Bilgin sürpriz şekilde büyükşehir adayı gösterilirken tek aday adaylığı başvurusu yapan Keramettin Gençtürk partisine tepki gösterdi.
KAYBEDERSENİZ GÖZÜME GÖZÜKMEYİN
Keramettin Gençtürk yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmalısınız! Kaybettiğiniz takdirde, çok ciddiyim, gözüme gözükmeyin! Size söylüyorum sevgili il başkanım, sevgili milletvekillerim; ben ki sizin babalarınızla bu partinin inşaasında çivisi olan adamım. Size söylüyorum sayın genel başkanım; belki de siz daha doğmamışken partide yöneticiliklerle harman olmuş birisiyim.
BU VEBAL HEPİNİZİN BOYNUNDA KALIR
Benden başka resmi aday adaylığı başvurusu olmadığından hepinize aşağıdaki mektubu göndermiştim. Hiç dikkate almadınız, belki okumadınız bile. Şimdi sözlerimi dikkate alın ve seçimi kazanın. Yoksa bu vebal hepinizin boynunda kalır. Sevgili genç arkadaşım Atasoy Bilgin'i yanaklarından öpüyorum, yürekten başarılar diliyorum.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.