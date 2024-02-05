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CHP’nin tek büyükşehir aday adayı Gençtürk: “Kaybederseniz gözüme gözükmeyin”

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CHP’de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Atasoy Bilgin ismi açıklandı. Büyükşehir için tek aday adaylığı başvurusu yapan isim olan Gençtürk, “Kaybettirdiğiniz takdirde, çok ciddiyim, gözüme gözükmeyin.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
CHP’nin tek büyükşehir aday adayı Gençtürk: “Kaybederseniz gözüme gözükmeyin” mask
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GENÇTÜRK PARTİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 2 Şubat Cuma günü gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Atasoy Bilgin ismi belirlendi. Bilgin, Derince Belediye Başkan adayı olmak için görevinden istifa etmiş fakat ilçe adayı gösterilmemişti. Bilgin sürpriz şekilde büyükşehir adayı gösterilirken tek aday adaylığı başvurusu yapan Keramettin Gençtürk partisine tepki gösterdi.

 

KAYBEDERSENİZ GÖZÜME GÖZÜKMEYİN

Keramettin Gençtürk yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmalısınız! Kaybettiğiniz takdirde, çok ciddiyim, gözüme gözükmeyin! Size söylüyorum sevgili il başkanım, sevgili milletvekillerim; ben ki sizin babalarınızla bu partinin inşaasında çivisi olan adamım. Size söylüyorum sayın genel başkanım; belki de siz daha doğmamışken partide yöneticiliklerle harman olmuş birisiyim.

 

BU VEBAL HEPİNİZİN BOYNUNDA KALIR

Benden başka resmi aday adaylığı başvurusu olmadığından hepinize aşağıdaki mektubu göndermiştim.  Hiç dikkate almadınız, belki okumadınız bile. Şimdi sözlerimi dikkate alın ve seçimi kazanın. Yoksa bu vebal hepinizin boynunda kalır. Sevgili genç arkadaşım Atasoy Bilgin'i yanaklarından öpüyorum, yürekten başarılar diliyorum.”

# ilçe, Kocaeli, Büyükşehir, başkan, parti, aday, Derince

05 Şub 2024 - 14:26 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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