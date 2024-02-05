Kazakistan'da hükümet istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'in ofisinden yapılan açıklamada bugün hükümetin istifasını kabul ettiği bildirildi.
Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar'ın başbakan vekili olarak atandığı belirtildi.
Tokayev'in ofisi kabinenin neden istifa ettiğini açıklamadı.
Siyasi gücün büyük kısmının cumhurbaşkanının elinde toplandığı petrol zengini Orta Asya ülkesinde hükümet değişiklikleri sıkça görülüyor.
Kaynak: Reuters
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.