Leyla Hanım filminin galası 11 Şubat’ta

HÜRRİYET VE SARAL’DAN DAVET

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği yürütücüsü olduğu Leyla Hanım filminin ilk gösterimi 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 11 Şubat tarihi Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel’in ölüm yıl dönümü sebebiyle seçildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KYÖD Başkanı Uğur Saral ve İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, gala davetiyelerini kent protokolüne bizzat dağıtıyor. Fatma Kaplan Hürriyet ve Uğur Saral, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut, Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk ve İnternet Haber Koordinatörü Mesut Çatak’a film ile ilgili açıklamada bulunarak, davette bulundu.

KADININ SİYASİ MÜCADELESİNİ ANLATIYOR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı ziyarette Leyla Hanım filmi ile ilgili şu bilgileri verdi, “Leyla Hanım filmi o döneme ışık tutan çok kıymetli bir film. Kadının siyasi mücadelesini anlatan, halkçı belediyecilik örneklerinin sergilendiği senaryodan işlenmiş konular yer alıyor. Film gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek çekildi. Bu anlamda verimli ve dolu bir içeriğe sahip. Özge Borak gibi çok güçlü bir başrol ve değerli oyuncularla çektik. Gani Müjde gibi bir duayenin katkısı var.

KEYİFLİ VE GÜZEL BİR FİLM OLDU

Uzun süren çekimler sonrasında ortaya 1 saatlik bir eser çıktı. Hala İzmit’te yaşayan karakterler filmde yer alıyor. Filmdeki detayları artırdık. Köydeki kadınlar ile iletişimi, silah talimi ve aile yapıları ile ilgili sahneler eklendi. Leyla Atakan’ın yaşamından gerçek görüntüleri satın alarak belediye arşivine kazandırdık. Sonuç olarak çok keyifli ve etkili bir film oldu. Pera Müzesi’nde değerli katılımcılar ile güzel bir organizasyon da planlıyoruz. Bundan sonra sinema ve dijital platformlarla anlaşma yapacağız. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde fuaye alanlarımız da halka açık olacak.”