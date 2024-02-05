Leyla Hanım filminin galası 11 Şubat’ta

HÜRRİYET VE SARAL’DAN DAVET
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği yürütücüsü olduğu Leyla Hanım filminin ilk gösterimi 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 11 Şubat tarihi Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel’in ölüm yıl dönümü sebebiyle seçildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KYÖD Başkanı Uğur Saral ve İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, gala davetiyelerini kent protokolüne bizzat dağıtıyor. Fatma Kaplan Hürriyet ve Uğur Saral, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut, Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk ve İnternet Haber Koordinatörü Mesut Çatak’a film ile ilgili açıklamada bulunarak, davette bulundu.
KADININ SİYASİ MÜCADELESİNİ ANLATIYOR
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı ziyarette Leyla Hanım filmi ile ilgili şu bilgileri verdi, “Leyla Hanım filmi o döneme ışık tutan çok kıymetli bir film. Kadının siyasi mücadelesini anlatan, halkçı belediyecilik örneklerinin sergilendiği senaryodan işlenmiş konular yer alıyor. Film gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek çekildi. Bu anlamda verimli ve dolu bir içeriğe sahip. Özge Borak gibi çok güçlü bir başrol ve değerli oyuncularla çektik. Gani Müjde gibi bir duayenin katkısı var.
KEYİFLİ VE GÜZEL BİR FİLM OLDU
Uzun süren çekimler sonrasında ortaya 1 saatlik bir eser çıktı. Hala İzmit’te yaşayan karakterler filmde yer alıyor. Filmdeki detayları artırdık. Köydeki kadınlar ile iletişimi, silah talimi ve aile yapıları ile ilgili sahneler eklendi. Leyla Atakan’ın yaşamından gerçek görüntüleri satın alarak belediye arşivine kazandırdık. Sonuç olarak çok keyifli ve etkili bir film oldu. Pera Müzesi’nde değerli katılımcılar ile güzel bir organizasyon da planlıyoruz. Bundan sonra sinema ve dijital platformlarla anlaşma yapacağız. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde fuaye alanlarımız da halka açık olacak.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Taraftar41 - Bu belgesel başından sonuna ne kadara maloldu bilen var mı? 3 sene önce Naz Elmas ve başka bir oyuncu kadrosuyla başladı hikaye. 5 yıldızlı otellerde Naz Elmas ve tüm oyuncu ekibinin katıldığı lansman yapıldı, yüzbinlerce lira reklama ayrıldı ama Naz Elmas ve ekibi parasını alamadığı için mahkemelik olarak projeden ayrıldı, bu etapta milyonlar sokağa atıldı. Naz Elmas olmayınca Özge Borak ve yeni oyuncularla anlaşıldı bu sefer Özel kalem müdüresinin kankisi olan yapımcıyla mahkemelik olundu, 1 sene sürdü bu mahkemelik süreç. Kimlere ne tavizler verildi bu belgesel için? Basından takip ettiğimiz kadarıyla belediyeden 12 kişi bakanlık soruşturmasında bu iş için. Şeffaf ve ayrıntılı bilgilendirme yapılmalıdır bu filmle ilgili. Vatandaşın parası bu kadar kolay harcanmamalı!
Bir Oyun Var - Topu leylaya attı
Öz Gultepeli - En başarısız belediye başkanı galasini da yap bi ara izlemeye geliriz
Mehmetağa - Senin Filmin Bitti.Fatoşcum The End..
Açız - Kooooca beş sene geçti beş sene konser kokteyl afiş reklam Fethiye caddesi ve yeni cuma parkı hariç bir eserin yok temizlik sıfır işçileri dahi halkın önüne attın utanmadan , yahyakaptanda zehirli iğneler ile öldürülen köpekleri unutmadık , vhatsap gruplarında İzmit belediyesi kamyonlarını Büyükşehir in bilbaordlarına sürün yakın yıkın dediğini de . İzmit in yeni gelişen mahallerinde park yok sen gittin çayırköyün dağına cafe açtın , lavanta ve çilek bahçesi gibi en son olacak işlerle İzmitliyi oyaladın . Gölkayı önce kaderine terk ettin çürüttün onca masrafı hebâ ettin ardından da yeniden ihale yaparak e tabi oda davet usulü ile bir yandaşa peşkeş çekmek suretiyle ki orda bile belediyenin işçileri o yandaş firmanın emrinde çalışmış bizzat orada çalışan işçiler bunu söyledi yine izmitlinin parasını har vurdun harman savurdun hatırı sayılır bir şekilde vergi veren birisi olarak sana ve senin gibi davranan kim varsa hangi parti olursa olsun ben hakkımı helal etmiyorum lütfen ama lütfen bi düşün yakamızdan lütfen
Kırık Kiriş - Sürekli telefon mesajı alıyorum İzmit belediyesinden ihale var diye seçime kalmış iki ay bundan önce ihale olmuyor muydu iyi partiye satılmış sonra geri alınmış biri olarak hatırlanırsın artık.
Ahmet... - Keske Leyla Hanım Kadar Bir Mucadele Edilebilseydi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.