İstanbul’da kan donduran olay! Sevgilisinin kollarında can verdi

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde Müzisyen Umut Emre Aytekin, nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte kahve içmek için restorana gitti. İkili otururken, yan masada oturan Ceyhun T. (22) ve Hayrettin Ö. (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Müzisyen Aytekin, kasaya yöneldiği sırada 2 kişi tekme ve yumruklarla saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aytekin, ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı fakat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde; saldırganların müzisyeni tekme ve yumruklarla dövdüğü, şüphelilerin uzaklaşırken tekrar gelip başında beklediği görülüyor.
Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, emniyette işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, kasten öldürme suçundan aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitlile - Kesinlikle ve keisnlikle böyle canice insanlık dışı bir insan ölduren çocuklara kadinalra tecavüz edenleri uyuşturucu satanları üretenleri gıda yada sağlıklı ürün adi altında dolandırıcıları yaşama hakkı yoktur
Berke - böyle kişiler bu tarz insanlar içeriye alındıktan sonra asla bırakılmamalıdır. insan hayatı bu kadar ucuz olamaz. ömür boyu içerden çıkmamaları gerekki anlasınlar yaptığının bedelini. yazık yaa.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.