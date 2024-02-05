CHP Büyükşehir adayı Atasoy Bilgin ilk onları ziyaret etti

ATASOY BİLGİN BÜYÜKŞEHİR ADAYI OLDU

Derince İlçe Başkanlığı görevinden Derince Belediye Başkan aday adayı olmak için istifa eden, ancak aday gösterilmeyen Atasoy Bilgin, geçen CHP Genel Başkanlığı’nın daveti üzerine Ankara’ya gitmiş ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile bir araya gelmişti. 2 Şubat Cuma günü gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Atasoy Bilgin aday gösterildi. Bilgin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yarışacak.

İLK ZİYARET KERAMETTİN GENÇTÜRK’E

Adaylığı açıklanan Bilgin ilk ziyaretini CHP Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu yapan Keramettin Gençtürk’e yaptı. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Bilgin, “Geçmiş deneyimlerinden yararlanacağım 89 rüzgarının yapı taşlarından Keramettin abi ile bir araya gelerek yerel siyaset, gerçekleştirdiği çalışmalar, tasarladığı projeler ve fikirleri hakkında konuştuk. Misafirperverliği ve partimize kattığı her şey için bir kez daha teşekkür ederiz.” dedi.

SEÇİM İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Atasoy Bilgin, daha sonra İl Başkanı Bülent Sarı ve yönetimine ziyarette bulundu. Ziyarette yerel seçim çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu ve seçime kadar kalan sürede izlenecek yol haritasının görüşüldüğü öğrenildi. CHP İl Başkanı Bülent Sarı sosyal medya hesabından ziyareti, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Atasoy Bilgin, seçim çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunmak adına İl Başkanlığımızı ziyaret etti. Kendisine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum.” sözleri ile duyurdu.