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Konyalı ragbiciler Körfez’de hazırlanıyor

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Konyalı bayan ragbiciler yeni sezona Körfez Belediyesi Gençlerbirliği SK’nın tesislerinde hazırlanıyorlar.

Konyalı ragbiciler Körfez’de hazırlanıyor mask
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Konya Kartallarspor Ragbi Takımı teknik ekibi ve 10 sporcusuyla Körfez Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Tesisleri’nde Körfezli ragbicilerle birlikte hazırlanıyor. Ülkemiz ragbi sporunda takım halinde elde ettiği başarıları ve milli takımlara gönderdiği sporcu ve teknik adamlarıyla önemli bir yer edinen Körfez Gençlerbirliği Ragbi takımları başka şehirlerdeki ragbi kulüplerinin de ilgi odağı haline geldi.

 

EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLIYORUZ

Hafta sonu Körfez ilçemize gelen Konya Selçuk Kartallar Spor Kulübü bayan ragbi takımı oyuncuları bir haftadır Körfezli ragbicilerle birlikte güç ve kondisyon antrenmanları yapıyorlar. Günde çift idman yapan takımlar çok sıkı bir şekilde yeni sezona hazırlanıyorlar.

Körfez Gençlerbirliği SK’dan yapılan açıklamada “Konya’dan gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak misafirperverliğimizi gösteriyoruz.

 

KÖRFEZ’DE KONAKLIYORLAR

İlçemizdeki Pertevpaşa KYK yurdunda konaklamaları yapılıyor. Hep birlikte her gün çift idman yapıyoruz. A Takım kadın erkek ve U18 kadın erkek takımları olarak 4 ayrı kategorideki takımlarımız aynı anda yarı saha antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yarı sahada erkekler diğer yarı sahada da kadınlar çalışıyor. Konya Selçuk Kartallar Spor Ragbi ekibi ile güzel ve verimli bir hazırlık kampı geçiriyoruz” denildi.

Kaynak: Bülten

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05 Şub 2024 - 15:40 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Spor --- Okunma

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