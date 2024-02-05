Kordsa 20 işçi alacak

İzmit Alikayha Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan Kordsa Teknik Tekstil A.Ş, 20 personel alımı yapacak. İşe başvuruda bulunacakların en az ilköğretim mezunu ve 20 ile 30 yaşları arasında olması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Korkuyorum. - 500 kişi işten çıkartılmıştı. Oradan seçsinler diyen sistemimiz var mı?
Dhdhhs - 6 ay sonra by by diyorlar
Hakki Yenmi̇ş - Tecrübe olur iyi gelir hayatınıza denenecek nadir yerlerdendir.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.