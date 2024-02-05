Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Başiskele’de öğrenciler yarıyıl tatilinde bolca eğlendi

ABONE OL Google News Sayfamız

Başiskele’de 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı yarıyıl tatilinde öğrenciler doyasıya hem eğlendiler hem de çeşitli atölyelerde birçok şeyi birebir deneyimleyerek öğrendiler.

Başiskele’de öğrenciler yarıyıl tatilinde bolca eğlendi mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başiskele'de eğitime ve geleceğin teminatı çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren Başiskele Belediyesi, Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile ilçedeki gençlere bilimden teknolojiye, sanattan spora daha birçok alanda desteğini artırarak sürdürüyor. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü öncülüğünde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde her yıl olduğu gibi bu yarıyıl tatilinde de çocuklar birbirinden öğretici ücretsiz atölyeler, etkinlikler ve çocuk tiyatrolarıyla tatilin keyfini çıkardı.

 

TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLİK MERKEZİ’NDE RENKLİ ŞÖLEN

Tatilin son günlerinde Cumartesi günü Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler, unutamayacakları güzel bir gün geçirdiler. Geçen hafta Yeniköy Âlâ Mekan’da yapılan organizasyon Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nin ayağında yine yoğun ilgi gördü. Sahne şovları, yarışmalar, transformers gösterileri, sosis balon etkinliği, dönen salıncak ve yüz boyama etkinliklerinin yapıldığı organizasyonda çocuklar, velileriyle birlikte keyifli ve eğlenceli vakitler geçirdiler.

 

Sahne şovlarında maskotlarla birlikte eğlenen, yarışmalara katılan öğrenciler ve veliler yapılan organizasyondan dolayı Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye ve ekibine teşekkür ettiler.

 

GENÇHANELER DOLDU

Başiskele'de ikamet eden 8 yaş üstü öğrencilere özel olarak düzenlenen çocuk atölyeleri ilçenin dört bir köşesinde yer alan gençhanelerde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Altınkent Gençhane, Mehmetağa Gençhane, Karadenizliler Gençhane, Şehitekrem Gençhane, Yeniköy Âlâ Mekan ve Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nde geçen hafta her gün düzenlenen çeşit çeşit atölyelerde çocuklar, hem eğlendiler hem de yaşayarak bir çok konuda bilgiler öğrendiler.

 

Eğlenceli Bilim ve Deney, Robotik Kodlama, Hayatımızdaki Matematik, Quiling, Mum Yapım, Makrome Tealight, Zeka Oyunları, Arkeolojik Kazı Simülasyonu gibi daha bir çok ilgi çekici ve öğretici atölyelere Başiskele’nin âlâ öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.    

Kaynak: Bülten

# HER, Başiskele, sosyal, Türkiye, hafta
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Başiskeleli minik kitapseverlerin İstanbul turu mask
Başiskeleli minik kitapseverlerin İstanbul turu
Başiskele'de öğrencilerin yeni gözdesi: Kitaphane mask
Başiskele'de öğrencilerin yeni gözdesi: Kitaphane
Başiskele’den Bursa’ya kültür turu mask
Başiskele’den Bursa’ya kültür turu
"Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi" büyüyor mask
"Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi" büyüyor
Başkan Özlü: Büyüklerimiz bizim baş tacımız mask
Başkan Özlü: Büyüklerimiz bizim baş tacımız
Başkan Özlü: Hayallerimiz tek tek gerçeğe dönüşüyor mask
Başkan Özlü: Hayallerimiz tek tek gerçeğe dönüşüyor
Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde eğitimlere devam mask
Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde eğitimlere devam
Çocukların mektubu karşılık buldu mask
Çocukların mektubu karşılık buldu
Başiskele'de özel etkinlik mask
Başiskele'de özel etkinlik
Başiskele Çocuk Üniversitesi’ne ön kayıtlar başladı mask
Başiskele Çocuk Üniversitesi’ne ön kayıtlar başladı

05 Şub 2024 - 15:42 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.325.943 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

DORUK MASAJ PERSONEL ARIYOR

İzmit Doruk Masaj Salonuna lise mezunu *Bayan TEMİZLİK ELEMANI, *MASÖZ ve *SEKRETER aranıyor. Tel: 0534 442 80 33

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Tutuş’tan Civelek’e ziyaret mask
Tutuş’tan Civelek’e ziyaret
Çiftçi’den Miraç Kandili mesajı mask
Çiftçi’den Miraç Kandili mesajı
Kartepe’deki fabrika 14 personel alacak mask
Kartepe’deki fabrika 14 personel alacak
Muhtar adayından şiirli propaganda mask
Muhtar adayından şiirli propaganda
Hürriyet ile sabah sohbeti mask
Hürriyet ile sabah sohbeti
Bulut’tan Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistikleri değerlendirmesi mask
Bulut’tan Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistikleri değerlendirmesi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL