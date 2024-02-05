Başiskele’de öğrenciler yarıyıl tatilinde bolca eğlendi

Başiskele'de eğitime ve geleceğin teminatı çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren Başiskele Belediyesi, Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile ilçedeki gençlere bilimden teknolojiye, sanattan spora daha birçok alanda desteğini artırarak sürdürüyor. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü öncülüğünde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde her yıl olduğu gibi bu yarıyıl tatilinde de çocuklar birbirinden öğretici ücretsiz atölyeler, etkinlikler ve çocuk tiyatrolarıyla tatilin keyfini çıkardı.

TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLİK MERKEZİ’NDE RENKLİ ŞÖLEN

Tatilin son günlerinde Cumartesi günü Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler, unutamayacakları güzel bir gün geçirdiler. Geçen hafta Yeniköy Âlâ Mekan’da yapılan organizasyon Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nin ayağında yine yoğun ilgi gördü. Sahne şovları, yarışmalar, transformers gösterileri, sosis balon etkinliği, dönen salıncak ve yüz boyama etkinliklerinin yapıldığı organizasyonda çocuklar, velileriyle birlikte keyifli ve eğlenceli vakitler geçirdiler.

Sahne şovlarında maskotlarla birlikte eğlenen, yarışmalara katılan öğrenciler ve veliler yapılan organizasyondan dolayı Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye ve ekibine teşekkür ettiler.

GENÇHANELER DOLDU

Başiskele'de ikamet eden 8 yaş üstü öğrencilere özel olarak düzenlenen çocuk atölyeleri ilçenin dört bir köşesinde yer alan gençhanelerde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Altınkent Gençhane, Mehmetağa Gençhane, Karadenizliler Gençhane, Şehitekrem Gençhane, Yeniköy Âlâ Mekan ve Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nde geçen hafta her gün düzenlenen çeşit çeşit atölyelerde çocuklar, hem eğlendiler hem de yaşayarak bir çok konuda bilgiler öğrendiler.

Eğlenceli Bilim ve Deney, Robotik Kodlama, Hayatımızdaki Matematik, Quiling, Mum Yapım, Makrome Tealight, Zeka Oyunları, Arkeolojik Kazı Simülasyonu gibi daha bir çok ilgi çekici ve öğretici atölyelere Başiskele’nin âlâ öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Bülten