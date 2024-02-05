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05 Şub 2024 - 15:44- Gündem G:

Büyükakın: "Anıyor ve anlıyoruz"

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 6 Şubat Depreminin birinci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Büyükakın: "Anıyor ve anlıyoruz" mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin birinci yıldönümü için “Bir yıldır gönülden gönüle köprü kurduğumuz  depremzede vatandaşlarımızın acısını paylaşıyor, her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Farkındalığı olan depremzede bir şehir olarak bu acıyı anıyor ve anlıyoruz” dedi.

Acıların ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın “Depremin yaşandığı ilk saatlerden bugüne kadar her zaman depremzede vatandaşlarımızın yayında olduk, olmaya da devam edeceğiz”dedi. Başkan Büyükakın şöyle devam etti:

1999 Marmara Depreminde büyük yara alan bir kentin gerek psikolojisini, gerek sosyal dokusunu, gerekse fiziki yapısını düzeltmek, yeniden inşa etmek için önce insan diyerek çıktığımız yolda çok şükür kendi yaralarımızı sarmayı, kenetlenmeyi ve yenilenmeyi başardık. Acıyı yaşamış, süreci deneyimlemiş bir kentin belediye başkanı olarak bu kez sorumluluğumuz, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş Depreminin ardında bıraktıklarına sarılmak, o bölgede kendi tecrübelerimizi aktarmak ve bir kenti yeniden ayağa kaldırmak üzerine oldu. Depremin ilk saatlerinden itibaren arama kurtarma, enkaz kaldırma dahil tüm gerekli çalışmalar için ekiplerimizi seferber ettiğimiz Hatay Defne bölgemizde, çadırkent ve konteyner kentler kurarak kalanların iyi koşullarda yaşamasına gayret ettik. Temel ihtiyaçlar dahil tüm gerekliliklere cevap verebilmek adına yoğun bir mesai harcadık. Bir kentin ihtiyacı olan tüm sosyal imkanları oluşturmaya özen gösterdik. Kurduğumuz hastane ile bölge halkının sağlık ihtiyacına cevap verirken kentin gerek ekonomisini gerekse sosyo-kültürel hareketliliğini sağlamak adına çarşılar oluşturduk. Dün yanlarındaydık, bugün de onlarlayız, yarın da olacağız. Amacımız unutmak ya da unutturmak değil, böyle bir acı biliyoruz ki zaten hafızalarımızda hep taze kalacak. Kocaeli olarak acılarımızdan öğrenmeyi, acılarımızdan büyümeyi nasıl ki başarabilmişsek inanıyorum ki yine birlikte öğreneceğiz, büyüyeceğiz ve yine başaracağız. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet etsin. Geride kalanlara da sağlık ve afiyet versin. Anıyoruz ve anlıyoruz.

Kaynak: Bülten

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05 Şub 2024 - 15:44 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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