Kocaman’dan Miraç Kandili mesajı

Kocaman mesajında; “Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, içinde barındırdığı mübarek gecelerden olan ’Miraç Kandil’ine kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimizin şahsında insanın manevî dünyasında ulaşabileceği zirveyi göstermesi açısından büyük bir önemi vardır.

Miraç kötülükten iyiliğe, çirkinlikten güzelliğe, cimrilikten cömertliğe, nefretten sevgiye, dağınıklıktan birliğe ulaşmayı başarmaktır. Bu mübarek gece yüce dinimiz İslam’ın ’yaratılanı severiz yaratandan ötürü’ prensibini hatırlayıp gönül kapılarımızı herkese açarak, sevgi, saygı ve hoş görü ortamının kurulmasına, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insanî ve ahlaki meziyetlerimizin yaygınlaşmasına vesile olsun inşallah”

06 ŞUBAT DEPREMİNİN 1.YILI

6 Şubat 2023 tarihini hepimizin hafızalarına kazıyan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Yaşadığımız bu afet, dünyada benzerine az rastlanır düzeyde oldu. Birçok vatandaşımızı yuvasının sıcaklığından ve sevdiklerinden ayıran bu felaket; bizleri tarifi mümkün olmayan büyük bir acıya boğdu.

Miraç Kandili vesilesiyle Filistin’de yaşanan zulmün sona ermesini, depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet, geride kalanlara baş sağlığı diliyorum. Kartepeli hemşehrilerim ve İslâm Alemine Miraç Kandili’nin huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diler, cümlemizin kandilini tebrik ederim.

Kaynak: Bülten