Uyuşturucu satanlara operasyon: 148 gözaltı, 16 tutuklama

113 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin geçen hafta düzenlediği 92 operasyonda 113 kişi gözaltına alındı. 97 kişi serbest bırakıldı, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklandı. 1 kişi ise adliyeye sevk edilecek. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 360 gram metamfetamin, 154 gram esrar, 91 gram skunk, 387 gram bonzai, 13 adet ecstasy, 86 adet sentetik ecza, 13 bin 50 lira para, 3 adet tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyon ve uygulamalarda, 35 olayda 35 kişi gözaltına alındı. 30 kişi hakkında serbest yargılanma kararı verildi. 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 826 gram esrar, 366 gram skunk, 2 gram bonzai, 459 adet sentetik ecza, 11 kök kenevir ve 727 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kartepeli - Şafak operasyonu daha sıkılaşmali çok varlar piyasada
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.