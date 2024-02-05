Kocaelispor yöneticisini locasından attılar

Kocaelispor yönetim kurulu üyelerinden Bilal Acar, Adanaspor maçında büyük şok yaşadı. Kendini Gençlik ve Spor’da görevli olarak tanıtan kişi maç öncesinde yöneticinin locasına gelip, “Burası bize ait, misafirimiz var lütfen boşalttın” dedi. Dostlarıyla birlikte maçı izlemeye hazırlanan Bilal Acar yaşadığı şokun ardından bir şey söylemeden locasından ayrılıp olayı Başkan Engin Koyun ile paylaştı. Yönetim kurulu üyesinin şahsında Kocaelispor’a yapılan saygısızlık tepkiyle karşılandı. Söz konusu personelin bu olayın ardından stadyumdaki görevinden alındığı belirtildi.