İsrail, Gazze'ye gidecek yardım konvoyunu vurdu

Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'ye giden bir gıda konvoyunun bölge açıklarındaki suları kontrol eden İsrail donanması tarafından vurulduğunu duyurdu.
UNRWA'nın Gazze şefi Thomas White, haberi, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Gazzeliler, 122 gündür İsrail bombardımanı altında açlıkla mücadele ediyor.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.