Kartepe’de çocuklar doyasıya eğlendi

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Yarıyıl Şenliği”nde Kartepeli minikler doyasıya eğlendiler. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde Kartepeli minikler ücretsiz atölyeler, çocuk tiyatroları gibi birbirinden eğlenceli aktivitelere katıldılar.
YETENEKLİ MİNİKLER
Yarıyıl Şenliği’nde Kartepeli minikler çömlek yapımı, çini kase boyama, bez çanta tasarlama, makrome anahtarlık, mandala, yüz boyama ve sosis balon atölyelerinde yeteneklerini gösterdiler.
TİYATRO GÖSTERİLERİ
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yarıyıl Şenlikleri’nde “Yaramaz Kediler” ve “Dedektif Böcekler” tiyatro gösterileri ile okullar açılmadan önce gem eğlendiler hem öğrendiler.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.